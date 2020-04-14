Экс-чемпионка UFC сфотографировалась в куртке на голое тело и восхитила фанатов

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Холли Холм сфотографировалась в куртке на голое тело. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте спортсменки.

«Сначала 70 градусов жары, потом снег. Кто-то сказал весне и зиме дистанцироваться. Я в растерянности», — прокомментировала снимок Холм. Пользователи сети в свою очередь написали под фото более трех тысяч комментариев, большая часть из них восхитилась формой спортсменки.

38-летняя Холм — бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе. Всего за карьеру в смешанных единоборствах американка провела 18 боев, одержала 13 побед и потерпела пять поражений. В промоушене она выступает с 2015 года.

Ранее в сети появилось видео другой девушки-бойца UFC Пейдж Ванзант, на котором видно, как спортсменка тренируется обнаженной во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Ванзант показала, как вместе с мужем Остином Вандерфордом выполняет упражнения в собственном тренажерном зале.

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