Продающая откровенные фото ради денег на карьеру теннисистка ответила критикам

Австралийская теннисистка Анжелина Граовац, решившая продавать свои откровенные фото ради денег на карьеру, в Instagram ответила критикам.

Граовац написала, что в мире и так слишком много негатива. 19-летняя спортсменка посоветовала пользователям сети заниматься самосовершенствованием, а не критикой других людей.

29 декабря стало известно, что теннисистка завела аккаунт на платном сервисе OnlyFans, который специализируется на эротическом и порнографическом контенте. Таким образом австралийка хочет заработать денег для участия в теннисных турнирах.

Граовац выступает на турнирах Международной федерации тенниса, одержав девять побед в 37 матчах. Она начала профессиональную карьеру в 2018 году, но пока не участвовала в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). За свою карьеру спортсменка заработала 3,5 тысячи долларов.