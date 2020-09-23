Сестры-серфингистки бросили спорт и занялись продажей откровенных фото

Австралийские сестры-серфингистки Холли-Дейзи и Элли-Жан Коффи бросили спорт и занялись продажей откровенных фото. Об этом сообщает The Sun.

Спортсменки открыли сайты, где продают снимки с рейтингом только для взрослых. Подписка на сайт 25-летней Элли-Жан стоит 10 долларов в месяц. Она занялась бизнесом в 2019-м. В сентябре 2020-го ее примеру последовала 22-летняя сестра Холли-Дейзи.

Сестры с 2010-го по 2018-й участвовали в отборочных стартах Всемирной лиги серфинга. В 2014 году Холли-Дейзи заняла 22 место в рейтинге сильнейших серфингисток мира.

В июне этого года австралийская гонщица Рене Грейси заявила, что бросила спорт ради съемок в порно. Она призналась, что участие в автогонках приносило ей слишком скромный доход. По словам спортсменки, благодаря съемками в порно она стала зарабатывать около 90 тысяч долларов в месяц. Однако через месяц гонщица передумала и захотела вернуться в автоспорт ради создания собственной команды.