Ставшая порноактрисой гонщица захотела вернуться в спорт

Австралийская гонщица Рени Грейси, ставшая порноактрисой, объявила о желании вернуться в автоспорт. Ее слова приводит The Sun.

Грейси заявила, что планирует использовать доход от съемок в порно для финансирования собственной гоночной команды. «Теперь у меня есть финансовая безопасность, чтобы вернуться. Я смогу участвовать в гонках, не беспокоясь о поломке машины. Мне не нужно больше беспокоиться о бюджете», — посчитала она.

О смене профессии австралийка рассказала 5 июня. Она призналась, что участие в автогонках приносило ей слишком скромный доход. По словам спортсменки, благодаря съемками в порно она зарабатывает около 90 тысяч долларов в месяц.

Грейси стала первой женщиной, участвовавшей в серии туринговых гонок Supercars в качестве пилота. В 2017-м после ряда неудачных результатов и трудностей с поиском финансирования австралийка была заменена другим пилотом.