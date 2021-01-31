Девушка-боец UFC из Бразилии снялась обнаженной

Бразильская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Клаудиа Гаделья снялась обнаженной. Фото доступно в Instagram спортсменки.

32-летняя бразильянка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Публикация набрала за двое суток более 113 тысяч лайков.

Фото опубликовано @claudiagadelha

Свой последний поединок в UFC спортсменка из Бразилии провела в ноябре 2020-го. Тогда она уступила китаянке Янь Сяонань.

Гаделья выступает в UFC с 2014 года. По состоянию на 25 января она занимает 15-е место в рейтинге организации среди девушек-бойцов.

На счету Гадельи 18 побед и пять поражений. В 2016 году она уступила Йоанне Йенджейчик в поединке за чемпионский титул.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



