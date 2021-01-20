Девушка-боец UFC родом из СССР снялась в купальнике

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Антонина Шевченко снялась в купальнике и опубликовала фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

36-летняя Шевченко позирует на фото в черном купальнике. Меньше чем за сутки публикация набрала более 22 тысяч лайков.

Шевченко известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Родная сестра спортсменки Валентина — действующий чемпион организации. Обе спортсменки родом из СССР. У сестер Шевченко двойное гражданство. У девушек паспорта Киргизстана и Перу.

Фото опубликовано @antoninapantera

21 ноября Шевченко одержала победу нокаутом над бразильянкой Арианой Липски. Представительница Киргизстана выиграла бонус за лучшее выступление вечера.

На счету Антонины Шевченко шесть побед и два поражения в MMA. Как и ее сестра, она выступала и по правилам кикбоксинга. В данной дисциплине на ее счету 39 побед при единственном поражении.