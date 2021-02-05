Бывшая девушка-боец UFC схватила соперницу за горло на битве взглядов

Bare Knuckle Fighting Championship / YouTube

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант схватила за горло соперницу Британ Харт во время битвы взглядов перед турниром Bare Knuckle FC. Обзор церемонии размещен на YouTube-канале промоушена.

26-летняя Ванзант спровоцировала жесткую реакцию соотечественницы, Харт принялась общаться с ней в грубой форме. Перед тем как разойтись, Ванзант толкнула оппонентку. Организаторам пришлось удержать Харт, которая чуть не набросилась на соперницу.

Ванзант дебютирует в боксе на голых кулаках 5 февраля. Ранее она выступала в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В MMA на ее счету восемь побед при пяти поражениях.

Харт провела 11 поединков в профессиональном боксе. В ее активе четыре победы при четырех поражениях. Три поединка с участием американки завершились вничью.