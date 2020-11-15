Девушка-боец MMA снялась топлес

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась топлес и выложила откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Публикация 26-летней американки набрала более 150 тысяч лайков. «Мои губы — оружие, улыбка — курок, поцелуи — пули. Зовите меня убийцей», — написала Ванзант под фото.

Ванзант не впервые публикует в Intsagram откровенное фото. В частности, 2 ноября она также снялась топлес, вызвав бурную реакцию фанатов.

Популярность в сети Ванзант получила благодаря фото, публикуемым ею в Instagram. Так, 22 октября она выложила снимок, где предстала перед подписчиками в красном бикини.

Ванзант также известна выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 11 июля она провела свой последний поединок под эгидой промоушена, тогда она уступила бразильянке Аманде Хибас. Американка выступала в UFC с 2014 года.