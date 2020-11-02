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Девушка-боец ММА показала фото топлес и восхитила фанатов

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Фото: @paigevanzant

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант показала фото топлес и восхитила фанатов. Соответствующий пост доступен в ее Instagram.

«Даже белая роза отбрасывает черную тень», — подписала фото она. «Красивая и смелая», «Королева», «Ты просто куколка», — заметили в комментариях пользователи сети. На момент написания заметки под фото более 57 тысяч лайков.

28 октября сообщалось, что Ванзант получила деньги за интимные фото и отказалась их отправить. Спортсменка заявила, что была шокирована, когда фанаты заплатили ей с просьбой прислать снимки в стиле ню.

Популярность в сети Ванзант получила благодаря откровенным фото, публикуемым ею в Instagram. Так, 22 октября она выложила снимок, где предстала перед подписчиками в красном бикини.

Ванзант также известна выступлениями в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 11 июля она провела свой последний поединок под эгидой промоушена, тогда она уступила бразильянке Аманде Хибас. Американка выступала в UFC с 2014 года.

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