Боец UFC нокаутировал оппонента ударом коленом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джулиан Эроса отметился победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео предоставлено правообладателем.

Эроса нокаутировал оппонента в первом раунде. Он завершил комбинацию ударом коленом, который повалил соотечественника Нэйта Ландвера. Бой прошел в рамках UFC Fight Night 185.

В главном поединке ивента американский тяжеловес Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса. В одном из боев турнира российский тяжеловес Алексей Олейник потерпел поражение.

Эроса добился 25-й победы в карьере при восьми поражениях. На счету спортсмена 11 нокаутов.