Появилось видео лучших моментов UFC Fight Night 185

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик доступен на YouTube-канале UFC Russia.
В главной схватке турнира американский тяжеловес Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блэйдса. Бой завершился во втором раунде.
Также в ивенте участвовали спортсмены из России: Яна Куницкая оказалась сильнее Кэтлин Вийеры. Отечественный тяжеловес Алексей Олейник потерпел второе поражение подряд, уступив Крису Докосу.
На UFC Fight Night 185 выступил белорусский тяжеловес и экс-чемпион промоушена Андрей Орловский. Он проиграл Тому Аспинэллу.