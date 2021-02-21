Льюис нокаутировал Блейдса в главном поединке UFC Fight Night 185

Американский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Деррик Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блейдса в главном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 185 (UFC Vegas 19). Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на арене «Арех» в Лас-Вегасе (штат Невада) и завершилась по итогу двух раундов нокаутом после точного апперкота.

Первый раунд был за Блейдсом, однако под конец раунда он попал пальцем в глаз Льюиса. Рефери заметил это и приостановил бой. Во 2-м раунде Льюис нокаутировал соперника и успел нанести еще несколько ударов, пока рефери не остановил бой.

Для 36-летнего Льюиса по прозвищу «Черный Зверь» этот успех стал 25-ым за всю профессиональную бойцовскую карьеру. Отмечается, что для него это четвертая подряд победа за последние полтора года. Также на его счету 7 поражений в ММА.

У 30-летнего Блейдса 14 побед и 3 поражения.