Девушка-боец MMA разделась на камеру

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант разделась на камеру. Ролик доступен в Instagram спортсменки.

С первых мгновений ролика Ванзант позирует в черном халате. Потом спортсменка оказывается в бикини. Таким образом она прорекламировала собственную площадку Paigefanzant, где американка будет публиковать эксклюзивный контент для подписчиков.

Фото опубликовано @paigevanzant

Ванзант известна своими откровенными снимками. Американка часто выкладывает фотографии в бикини, а ее публикация топлес от 15 ноября набрала более 150 тысяч лайков.

Спортсменка выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014-го по 2020-й. На ее счету восемь побед при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Также на ее счету один поединок по правилам бокса без перчаток. Американка уступила в нем соотечественнице Бриттен Харт единогласным решением судей.