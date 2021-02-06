Известная откровенными фото девушка-боец ММА показала лицо после кулачного боя

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Пейдж Ванзант выложила в Instagram фотографию своего лица после дебюта на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC.

Фото опубликовано @paigevanzant

Ванзант проиграла соотечественнице Бриттен Харт единогласным решением судей в главном бою турнира KnuckleMania, прошедшем в американском Лейкленде. Бой продлился пять раундов по две минуты. Спортсменка показала свое разбитое лицо и написала, что смиренно принимает как победы, так и поражения.

Ванзант известна своими откровенными снимками. Американка часто выкладывает фотографии в бикини, а ее публикация топлес от 15 ноября набрала более 150 тысяч лайков.

Спортсменка выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014-го по 2020-й. На ее счету восемь побед при пяти поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств. Поединок против Харт стал для нее дебютным в кулачных боях.

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