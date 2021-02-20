Россиянка из UFC заявила о нежелании возвращаться на родину из-за уныния жениха

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая заявила о нежелании возвращаться на родину. Ее слова приводит Sport24.

Куницкая, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказала, что хочет жить в США или на родине жениха Тиаго Сантоса в Бразилии. Она вспомнила, что через два дня после пребывания в Петербурге ее возлюбленный впал в уныние. «Не знаю, что должно произойти, чтобы я вернулась жить в Россию. Что-то особенное, война какая-нибудь», — подытожила спортсменка.

Куницкая обручилась с Сантосом в ноябре прошлого года. Он также является профессиональным бойцом MMA.

В августе 2020-го россиянка пожаловалась на негатив от соотечественников. Она призналась, что именно по этой причине не ведет аккаунт в Instagram на родном языке.

Куницкая известна по выступлениям в UFC. На ее счету 12 побед и пять поражений. Последний бой с участием россиянки состоялся в декабре 2019-го. Тогда она уступила британке Аспен Ладд.