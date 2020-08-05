Россиянка из UFC пожаловалась на негатив от соотечественников

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая пожаловалась на отношение со стороны соотечественников и русскоязычных пользователей соцсетей. Ее слова приводит RT.

По мнению 30-летней спортсменки, в России все же разделяют профессии на женские и мужские. Поэтому она неоднократно сталкивалась с непониманием со стороны русскоязычных пользователей в социальных сетях. «В США иначе. Никто не скажет тебе: "Зачем дерешься? Иди готовь борщ". У нас же такое отношение постоянно», — призналась Куницкая.

Россиянка призналась, что именно по причине такого негатива не ведет страничку в Instagram на родном языке. «Очень много критики, а плюсов практически нет», — добавила она.

Куницкая известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На ее счету 12 побед и пять поражений. Последний бой с участием россиянки состоялся в декабре 2019-го. Тогда она уступила британке Аспен Ладд.