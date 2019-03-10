Получившая перелом носа россиянка Куницкая рассказала о своем состоянии

yanamma / Instagram

Россиянка Яна Куницкая, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказала о своем состоянии после победы над американкой Марион Рено. Спортсменка опубликовала видео в Instagram.

На записи Куницкая в медицинской маске лежит на кушетке, а ее тренер Рэй Сефо шутит над ней. «Рэй говорит, это смешно. Он смеется. Я так не думаю. Я в порядке, ребята», — отметила россиянка и рассмеялась.

В сторис она написала, что о состоянии ее носа позаботится UFC. «Завтра уже буду в Лас-Вегасе, а на следующей неделе нос будет лучше, чем был», — подытожила Куницкая.

Россиянка получила травму в победном бою с Марион Рено, проходившем в предварительном карде турнира UFC Fight Night 146. Куницкая выиграла единогласным решением судей. Этот успех стал для нее вторым подряд в UFC и 12-м в профессиональной карьере при четырех поражениях.

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