Российский боец UFC пожаловалась на травлю из-за желания уехать в США

Российский боец UFC Яна Куницкая пожаловалась на травлю из-за желания переехать в США. Ее слова приводит Sport24.

Куницкая рассказала, что ее обвиняют в отсутствии патриотизма и продажности. Она отметила, что любит Россию, но у нее нет возможности тренироваться в Санкт-Петербурге, поэтому она готовится к переезду. «Россия не создает никаких условий. По сути, я работаю на американскую компанию, а тут есть все условия для спортсменов, представляющих другие страны», — добавила спортсменка.

По мнению бойца, травля связана с российским менталитетом. «У нас люди хотят себя возвысить, опуская других. Если сами не могут дотянуться до определенного уровня, то пытаются задеть словесно. Мол, ты уехал, значит, ты — продажник. Написали, и на душе легче стало», — сказала она.

Куницкая провела два поединка в UFC. В дебютном бою она проиграла нокаутом бразильянке Крис Сайборг, затем одержала победу над шведской спортсменкой Линой Лансберг.

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