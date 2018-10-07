Россиянка Куницкая одержала первую победу в UFC

Яна Куницкая (слева) в бою с Линой Лансберг

Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая одержала победу в поединке с шведской спортсменкой Линой Лансберг на турнире UFC 229. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой продлился все три раунда. Судьи отдали победу Кунацкой единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

«Я недовольна выступлением. Буду поскорее просить бой, чтобы показать UFC, что я могу. Спасибо организации за возможность выступить в Вегасе», — отметила Куницкая.

Российская спортсменка проводила второй бой в UFC. В дебютном поединке, состоявшимся в марте 2018 года, Куницкая проиграла нокаутом бразильянке Крис Сайборг.

28-летняя Куницкая одержала 11-ю победу при четырех поражениях в профессиональной карьере. Лансберг потерпела 4-е поражение при 8 победах.

В главном бою UFC 229 встретятся Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. На кону будет стоять титул чемпиона UFC в легком весе, принадлежащий россиянину.

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