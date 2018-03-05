Проигравшая бой за три минуты россиянка решила сменить весовую категорию

Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая после боя против бразильянки Крис Жустину объявила о решении вернуться в легчайший вес. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Очень переживаю, в каких-то моментах мне казалось, что я контролирую этот бой. Хотя все видели, что произошло», — прокомментировала итоги поединка россиянка. После этого она сообщила о решении сменить весовую категорию и продолжить выступления в легчайшем весе (до 61 килограмма).

Материалы по теме Попала под машину Россиянка дралась за чемпионский титул UFC. Ее уничтожили за три минуты

32-летняя бразильянка одержала победу над Куницкой техническим нокаутом в первом раунде, защитив чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе (до 66 килограммов).

28-летняя россиянка становилась чемпионкой России по тайскому боксу и тхэквондо, неоднократно побеждала в международных соревнованиях. С 2009 года в MMA Куницкая провела 14 поединков, из них — 10 побед, три поражения. Результаты одного боя были аннулированы. Поединок против Жустину стал дебютным для россиянки в UFC.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!