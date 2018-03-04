Чемпионка UFC побила россиянку в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая проиграла бразильянке Крис Сайборг Жустину в бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 66 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок проходил в рамках турнира UFC 222 в Лас-Вегасе. Жустину одержала победу техническим нокаутом в первом раунде и защитила титул чемпионки в полулегком весе.

28-летняя Куницкая — чемпионка России по тайскому боксу и тхэквондо, многократная победительница международных соревнований. Карьеру в ММА она начала в 2009 году. За это время спортсменка провела 14 боев, в которых одержала 10 побед и потерпела три поражения, еще один результат поединка с ее участием был аннулирован. Поединок с Жустину стал для россиянки дебютным в UFC.

32-летняя Жустину во второй раз защитила титул чемпионки UFC. Бразильянка завоевала пояс в июле 2017-го, победив американку Тоню Эвинджер. В UFC Жустину провела пять поединков, победив во всех из них, всего в ее активе 22 боя в смешанных единоборствах, в которых она одержала 20 побед и потерпела одно поражение.

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