Выступающая в UFC россиянка раскритиковала русский менталитет

Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая в интервью корреспонденту «Ленты.ру» раскритиковала русский менталитет.

По словам спортсменки, чуть ли не 70-80 процентов в поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макрегором будут болеть за ирландца. «Это очень плохо. Я считаю, это от нашего менталитета идет. Мы не можем признать успеха другого человека. Если россиянин добивается успеха, его непременно пытаются как-то задеть», — заявила Куницкая.

Боец посчитала, что такого нет нигде в мире. «Вся Ирландия болеет за Конора. Если бьется бразилец, то и там все за него», — отметила она.

Куницкая дебютировала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в марте 2018 года. Она проиграла бразильянке Крис Жустину в бою за титул чемпионки в весовой категории до 66 килограммов.

6 октября Куницкая примет участие в турнире UFC 229 Лас Вегасе. Россиянка сразится с голландкой Линой Лансберг. Главным боем вечера станет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Макгрегором.

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