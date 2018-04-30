Выступающая в UFC россиянка раскритиковала отечественных болельщиков

Российский боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая раскритиковала отечественных болельщиков. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Мне кажется, россияне, выступающие в ММА, имеют наихудшую поддержку соотечественников. Если вы откроете Instagram Хабиба Нурмагомедова, то весь негатив будет именно на русском языке», — отметили Куницкая.

28-летняя спортсменка подчеркнула, что от болельщиков исходит и много позитива, но почти весь негатив она получает от русскоговорящих поклонников. «Вот сейчас Федор... Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который только что стал чемпионом», — подытожила она.

В ночь на 29 апреля Емельяненко победил Фрэнка Мира в четвертьфинале Гран-при тяжеловесов Bellator. В полуфинале он встретится с Чейлом Сонненом.

Куницкая дебютировала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в марте. Она проиграла бразильянке Крис Жустину в бою за титул чемпионки в весовой категории до 66 килограммов.

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