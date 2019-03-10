Россиянка Куницкая сломала нос и одержала вторую победу подряд в UFC

Яна Куницкая (слева) в бою с Марион Рено

Россиянка Яна Куницкая одержала победу над американкой Марион Рено в поединке на турнире UFC Fight Night 146. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой, проходивший в предварительном карде, продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Этот успех стал для россиянки вторым подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В предыдущем поединке она выиграла у Лины Лансберг.

После боя менеджер Куницкой Ризван Магомедов сообщил, что спортсменка получила перелом носа. Ей потребуется операция.

Всего на счету 29-летней россиянки 12 побед при четырех поражениях. Одно из них пришлось на дебют Куницкой в UFC — в чемпионском бою бразильянка Кристиан Жустину отправила ее в нокаут в первом раунде.

В другом бою этого же турнира россиянин Омари Ахмедов победил американца Тима Ботча единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

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