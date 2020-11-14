Россиянка из UFC обручилась с бразильским бойцом MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая обручилась с бразильцем Тиаго Сантосом. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Россиянка опубликовала фотографию с помолвочным кольцом на безымянном пальце. «Миссис Маррета», — так подписала пост Куницкая, намекнув на прозвище жениха, который также является профессиональным бойцом MMA.

Куницкая известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На ее счету 12 побед и пять поражений. Последний бой с участием россиянки состоялся в декабре 2019-го. Тогда она уступила британке Аспен Ладд.

Силва также выступает в UFC. Бразилец провел на профессиональном уровне 29 боев, в которых одержал 21 победу и потерпел восемь поражений.