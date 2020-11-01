Байден поздравил обручившихся футболистку и баскетболистку из США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в своем Twitter поздравил капитана женской сборной США по футболу Меган Рапино, обручившуюся с бывшей баскетболисткой Сью Берд.

«Любовь будет побеждать всегда. Поздравляю!» — написал политик. О решении спортсменок стало известно в субботу, 31 октября.

Баскетболистка и футболистка познакомились на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В активе Рапино золото Игр и две победы на чемпионатах мира. Берд с 2004 по 2014 годы выступала в России за московское «Динамо», «Спартак» (Видное) и екатеринбургский УГМК. На ее счету по четыре победы на Олимпиадах и чемпионатах мира в составе сборной США.

Оппонентом Байдена на выборах будет действующий президент США Дональд Трамп. Голосование пройдет 3 ноября.