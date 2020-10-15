Выступившая против Лукашенко баскетболистка рассказала об условиях в изоляторе

Белорусская баскетболистка Елена Левченко, выступившая против президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказала о лишениях, с которыми столкнулась во время ареста. Об этом сообщает by.tribuna.com.

Левченко пожаловалась на неприемлемые условия содержания в изоляторе. Баскетболистка была вынуждена спать на металлических балках без матраса и постельного белья: все было изъято. «Две недели не давали горячую воду. Все это время нас не водили в душ. Также на две недели отключили слив в туалете», — добавила она.

37-летнюю спортсменку должны были отпустить после 15 суток ареста. Однако Левченко было предъявлено новое обвинение: баскетболистка снова задержана и проведет в изоляторе еще трое суток.

Ранее стало известно, что Левченко задержала белорусская милиция в аэропорту Минска. Она получила 15 суток ареста. Баскетболистка публично выступала за проведение повторных выборов президента страны, а также подписала открытое письмо от спортсменов Белоруссии к власти.

Левченко известна по выступлениям за турецкий «Галатасарай», американский «Атланта Дрим», российский «УГМК Екатеринбург» и другие клубы. Спортсменка также играла в Китае.