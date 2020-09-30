Белорусскую баскетболистку-чемпионку арестовали

Белорусскую баскетболистку Елену Левченко арестовали в Минске по подозрению в участии в протестных акциях. Об этом сообщает by.tribuna.com.

37-летняя спортсменка, чемпионка России по баскетболу, получила 15 суток ареста. Она была обвинена по статьям КоАП за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов и проведение массовых мероприятий. Заседание суда прошло утром 30 сентября.

Ранее стало известно, что Левченко задержала белорусская милиция в аэропорту Минска. Баскетболистка открыто выступала за проведение повторных выборов президента страны, а также подписала открытое письмо от спортсменов Белоруссии к власти.

37-летняя Левченко известна по выступлениям за турецкий «Галатасарай», американский «Атланта Дрим», российский «УГМК Екатеринбург» и другие клубы. Спортсменка также играла в Китае.