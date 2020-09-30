Белорусскую баскетболистку-чемпионку обвинили в участии в протестах и задержали

Белорусскую баскетболистку Елену Левченко задержали в минском аэропорту по подозрению в участии в акциях протеста. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

Двукратную чемпионку России по баскетболу должны были доставить в Ленинское РУВД Минска, хотя позже, по словам ее адвоката Михаила Кирилюка, силовики отвезли спортсменку в Центр изоляции правонарушителей. Ее обвиняют в участии в незаконных массовых выступлениях. Левченко успела связаться со своим адвокатом при задержании, после чего связь с ней пропала.

Левченко активно высказывалась против насилия в Белоруссии и поддерживала идею проведения повторных президентских выборов. Она также присоединилась к открытому письму к власти со стороны Свободного объединения спортсменов Белоруссии.

37-летняя Левченко известна по выступлениям за турецкий «Галатасарай», американский «Атланта Дрим», российский «УГМК Екатеринбург» и другие клубы. Спортсменка также играла в Китае.