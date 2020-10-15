Белорусскую баскетболистку-чемпионку отказались отпустить после 15 суток ареста

Белорусской баскетболистке Елене Левченко продлили арест на 72 часа. Об этом сообщает TUT.by.

Чемпионку России по баскетболу, которую задержали по подозрению в участии в протестных акциях, отказались отпустить после 15 суток, проведенных в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина. Уточняется, что продление ареста связано с другим эпизодом ее деятельности.

30 сентября белорусская милиция задержала Левченко в аэропорту Минска. Баскетболистка открыто выступала за проведение повторных выборов президента страны, а также подписала открытое письмо от спортсменов Белоруссии к власти.

Позднее в тот же день Левченко рассказала о своем задержании и заявила, что в камерах задержанные пели и сохраняли позитивный настрой.

В Белоруссии более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.