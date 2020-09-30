Белорусская баскетболистка-чемпионка рассказала о своем задержании

Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о своем задержании в Минске по подозрению в участии в протестных акциях. Об этом сообщается в Telegram-канале TUT.by

Левченко заявила, что в камерах задержанные пели и сохраняли позитивный настрой. «Я восхищаюсь этими людьми, какой сильный дух у белорусского народа. Их позитивом, этой несломленностью, я преклоняюсь перед ними», — сказала она. 37-летняя спортсменка добавила, что при задержании в отношении нее не применили насилие.

Ранее стало известно, что Левченко задержала белорусская милиция в аэропорту Минска. Она получила 15 суток ареста. Баскетболистка открыто выступала за проведение повторных выборов президента страны, а также подписала открытое письмо от спортсменов Белоруссии к власти.

Левченко известна по выступлениям за турецкий «Галатасарай», американский «Атланта Дрим», российский «УГМК Екатеринбург» и другие клубы. Спортсменка также играла в Китае.