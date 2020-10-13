Домрачева отреагировала на избиение брата белорусскими силовиками

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в Facebook отреагировала на избиение своего брата Никиты на акции протеста в Минске.

Домрачева обратила внимание на проблемы в Белоруссии и бесполезность их решения агрессивными методами. «Абсолютно точно бесполезно увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Неважно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы», — посчитала она.

Спортсменка добавила, что ее публичные выступления не помогут в данной ситуации. «А вот со стороны государственных органов, чтобы решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живем», — подытожила она.

О задержании Никиты Домрачева стало известно 12 октября. Он заявил, что ехал на велосипеде к матери, когда его остановили и стали избивать силовики. В протоколе было указано, что Домрачев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

В августе Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после выборов президента страны и призвала обе стороны конфликта уважать друг друга. За это пользователи сети ее осудили.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.