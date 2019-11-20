Стало известно о тайной свадьбе Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду тайно женился на своей девушке Джорджине Родригес. Об этом сообщает Tuttosport со ссылкой на журнал Novella 2000.

По информации источника, церемония прошла в Марокко. Роналду и Родригес решили пожениться секретно, потому что девушка не ладит с матерью футболиста. Отмечается, что из-за этого на мероприятие не были приглашены фотографы. Пара информацию о свадьбе не подтвердила.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Роналду и Родригес обручились. За год до этого девушка родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.

Также, по сообщениям журналистов, Родригес стала главной наследницей португальца. В случае смерти Роналду она получит весь его капитал. Состояние форварда оценивается в более чем 300 миллионов евро.

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