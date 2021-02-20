Дацик нокаутировал камерунца в дебютном поединке в боксе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил камерунского боксера Тайсона Дижона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок по правилам бокса в тяжелой весовой категории прошел в субботу, 20 февраля, в Москве. Россиянин взял верх в четвертом раунде техническим нокаутом. Для Дацика этот бой был дебютным в профессиональном боксе.

13 ноября Дацик освободился из колонии. В июне прошлого года его приговорили к году лишения свободы за незаконное пересечение границы с Эстонией. На счету спортсмена по прозвищу Рыжий Тарзан 14 боев в ММА, в которых он одержал шесть побед и потерпел восемь поражений.

В июне прошлого года жена Дацика Виктория анонсировала грядущий поединок мужа с Александром Емельяненко. Тогда она заявила, что Емельяненко заинтересован в проведении боя.