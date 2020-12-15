Пауэрлифтер Кокляев нашел нового соперника в боксе

Пауэрлифтер Михаил Кокляев нашел нового соперника для поединка по правилам бокса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен подерется на турнире 20 февраля 2021 года. Его соперником станет блогер Артем Тарасов. Также на турнире выступит боец-тяжеловес Максим Новоселов и Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан.

В январе 2020-го сообщалось, что Кокляев примет участие в «Гран-при Супертяжеловесов» под эгидой Fight Nights Global. Турнир должен был начаться в апреле.

В ноябре 2019-го Кокляев вышел на ринг в поединке против отечественного бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Схватка завершилась в первом раунде. Емельяненко нокаутировал Кокляева. В сентябре 2020-го пауэрлифтер анонсировал матч-реванш.

Российский стронгмен выступал в силовом экстриме с 2005 года. Кокляев становился вице-чемпионом турнира Arnold Classic Strongman в 2009 году.

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