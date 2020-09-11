Кокляев анонсировал бой-реванш с Емельяненко

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев анонсировал реванш с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, поединок пройдет по правилам бокса. Сейчас атлет ведет активную подготовку к встрече: качает спину, бегает кроссы, работает на лапах и в спарринге, а также прыгает на скакалке. Кокляев не уточнил, когда пройдет бой, но выразил уверенность, что он обязательно состоится.

В январе этого года Кокляев дал совет Емельяненко, которого арестовали за пьяный дебош в Анапе. Он попросил бойца помолиться и признал, что воздействовать на поведение бывшего соперника невозможно.

Первый поединок по правилам бокса между Кокляевым и Емельяненко прошел 30 ноября 2019 года. Боец победил пауэрлифтера за две минуты. В качестве вознаграждения Кокляев получил 500 тысяч рублей, а Емельяненко — миллион.