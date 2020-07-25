Кокляев прокомментировал поражение Емельяненко

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал поражение бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко в поединке против Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107. Об этом он рассказал в интервью Sport24.

Отмечается, что Кокляев поздравил Исмаилова с победой и заметил, что Емельяненко «вернулись бумерангом» его слова после их совместного боксерского поединка, состоявшегося в ноябре 2019-го. «Я ненавистью Емельяненко не ответил, он ведь меня уронил тогда и просто плюнул сверху этими словами. Да, ты выиграл, но уйди ты джентльменом!» — заявил Кокляев.

Уточняется, что в ноябре прошлого года Кокляев спросил поверженного соперника, «пролетел ли тот над гнездом кукушки». Емельяненко обыграл фразу спортсмена, процитировавшего героя книги и одноименного фильма «Пролетая над гнездом кукушки», сказав: «Я хотя бы попытался».

24 июля сообщалось, что Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире в Сочи. Рефери остановил бой в третьем раунде.

В ноябре Емельяненко выиграл в поединке с Кокляевым по правилам бокса. Противостояние спортсменов в социальных сетях переросло в полноценный бой.