Кокляев дал совет арестованному за пьяный дебош Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев дал совет арестованному за пьяный дебош бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я ему могу только сказать, чтобы молился. Помолись, братец, за себя, за меня и за всех», — сказал спортсмен. Он добавил, что не видит возможности воздействовать на поведение Емельяненко.

Кокляев заметил, что, если бы он победил бойца в очном поединке, «было бы еще хуже». По его мнению, Емельяненко впал бы в депрессию. Пауэрлифтер подчеркнул, что увидел в глазах соперника «глубочайшее внутреннее одиночество».

21 января Емельяненко устроил пьяный дебош в поселке Супсех, где готовился к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова. Анапский городской суд приговорил спортсмена к семи суткам ареста за мелкое хулиганство. В марте 2019 года в Кисловодске боец также отбывал наказание в виде десяти суток ареста за неповиновение полиции. Тогда он скрылся с места ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоялся 30 ноября. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. В качестве вознаграждения пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а Емельяненко — миллион.

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