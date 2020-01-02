Кокляев поел черной икры на камеру и разгневал фанатов

Пауэрлифтер Михаил Кокляев разгневал фанатов, опубликовав видео, на котором он ест черную икру и вслух вспоминает поединок с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Ролик появился в Instagram спортсмена.

«Пропустил от Александра, заработал до хрена, но, собрав остатки сил, все налоги оплатил», — сказал спортсмен в ролике. Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей. «Получил, заработал на икру, ***», — написал deniszakharov786. Его поддержал pe.tr5523: «Подавился, нет???». «Ну денег отмыли, на ринге полежали, можно и черной поесть», — написал alexeytamerlan.

#трольнатроленное @nord_desant — сила 💪🏼!!!! Фото опубликовано @koklyaev_mikhail

Ранее Кокляев признался, что с ним произошли перемены после поединка с Емельяненко. Пауэрлифтер заметил, что в его жизни «включили свет».

Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоялся 30 ноября. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. В качестве вознаграждения пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а Емельяненко — миллион.

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