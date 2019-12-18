Кокляев рассказал о переменах в жизни после нокаута от Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что в его жизни произошли перемены после того, как боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко нокаутировал его. Соответствующий пост появился в Instagram Кокляева.

«Если Шлеменко сказал, что нокаут — это когда выключили свет, я бы сказал, что не все так просто. Если смотреть на нокаут глазами пессимиста, то "выключили", но если взглянуть глазами оптимиста, то "включили"», — написал Кокляев. Он добавил, что любовь к жизни и радость от нее стали сильнее. По словам пауэрлифтера, он стал чаще замечать «то, чего раньше не замечал: людские эмоции, важность сказанного, бессмысленность обид».

Также Кокляев заметил, что не знает, как сложится его дальнейшая карьера: «Я не могу сказать сейчас, остановлюсь ли я или продолжу дальше». Тем не менее он подтвердил, что тренируется.

Поединок между Кокляевым и Емельяненко состоялся 30 ноября. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA. В качестве вознаграждения пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а Емельяненко — миллион.

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