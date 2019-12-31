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Федору Емельяненко напомнили о неспортивных боях

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Федор Емельяненко
Федор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов не согласился с тяжеловесом Федором Емельяненко, который назвал антиспортом противостояние своего брата Александра с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Интервью с Исмаиловым опубликовано в YouTube-канале журналистки Оксаны Кравцовой.

33-летний Исмаилов прокомментировал высказывание 43-летнего Емельяненко, который не увидел в боксерском поединке своего брата спортивной составляющей. Боец вспомнил выступления российского тяжеловеса в Pride. «Федор стал легендой, выступая в Pride. А там и байкеры, и кто угодно дрался. Просто большой здоровый боец мог подраться с маленьким. Такая была специфика у организации. Емельяненко дрался там со здоровыми кикбоксерами. И что? Кокляев — качок», — заметил Исмаилов. Он отказался считать поединок Кокляева и Емельяненко антиспортом, отметив, что напротив — подобные бои пропагандируют спорт.

Перед выступлением на турнире Bellator в Японии, которое состоялось 29 декабря, Емельяненко-старший поделился мнением относительно боя его брата с тяжелоатлетом. «Я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк», — подчеркнул тяжеловес. Свой поединок против американца Квинтона Джексона Емельяненко выиграл. Он нокаутировал 120-килограммового соперника в первом раунде.

Кокляев и Александр Емельяненко провели поединок в конце ноября. Противостояние закончилось в первом раунде. Боец MMA нокаутировал пауэрлифтера, после чего принес извинения перед публикой за скоротечный поединок.

Следующий бой Емельяненко-младший должен провести против Исмаилова. У бойцов запланирован поединок в тяжелом весе на турнире ACA весной 2020 года.

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