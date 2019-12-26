Федор Емельяненко оценил бой брата против Кокляева и решил не оскорблять цирк

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко оценил боксерский поединок своего брата Александра против пауэрлифтера Михаила Кокляева, прошедший в ноябре. Слова спортсмена приводит Sport24.

Емельяненко-старший заявил, что был в курсе происходящего, однако значения этому не придал. Этот бой он отказался считать спортом, назвав его «анти-спортом». «Я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк», — подчеркнул боец.

В этом же интервью Емельяненко рассказал об отношениях с младшим братом. «Для меня на сегодняшний день Александр мертв», — объявил Емельяненко-старший, отметив, что при этом молится о том, чтобы его брат «ожил и нашелся». При этом в октябре Александр рассказывал, что он и Федор помирились. О том, что их отношения испортились, сообщалось в 2017-м.

Поединок между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко состоялся 30 ноября. Боец смешанного стиля решил исход боя за две минуты, нокаутировав соперника.

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