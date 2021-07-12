Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости

Опрошенные РИА Новости юристы предупредили россиян о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости. Это может произойти, в частности, из-за покупки «липовой» регистрации или за обман банка при получении ипотечного кредита.

Так, адвокат Игорь Купцов в беседе с агентством привел пример, когда люди используют поддельную регистрацию по месту жительства. Иногда квартиросъемщики не могут договориться о ней с наймодателем и часто «покупают» временную регистрацию в интернете, не подозревая, что такие документы — обыкновенная подделка. Их использование может повлечь за собой уголовную ответственность по статье 327 Уголовного кодекса РФ и наказание от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев. Помимо этого люди нередко нарушают закон, пытаясь получить налоговый вычет по НДФЛ, не имея на то оснований, что суд может истолковать как мошенничество.

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Адвокат Ольга Туренко рассказала, что люди, желающие купить квартиру в ипотеку, но не имеющие достаточных средств для первоначального взноса, обманывают банк, завышая стоимость жилья в договоре. Цену квартиры, которую хотят купить, увеличивают на 10-20 процентов, на размер первоначального взноса. Затем продавец пишет для покупателя расписку, в которой указывает, что получил первоначальный взнос в полном объеме, хотя на самом деле он ничего не получал. Оставшуюся сумму, которая равна настоящей стоимости квартиры и которую продавец изначально и планировал за нее выручить, банк предоставляет в качестве кредита. В итоге покупатель покупает квартиру без первоначального взноса, а продавец получает все деньги. Такие действия тоже квалифицируются как мошенничество.

Ранее партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе предупредил, что россиянине, не согласовавшие с банком сдачу ипотечного жилья в аренду, могут лишиться ипотеки. Такой риск есть в случае, если покупатель наработал большие долги по кредиту. Тогда это может быть дополнительным основанием для того, чтобы расторгнуть договор и изъять квартиру. Если же проблем по выплате кредитор не имеет, то вряд ли несогласованная аренда будет иметь тяжелые последствия.