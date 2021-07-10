Депутаты Госдумы разработали поправки в Жилищный кодекс, согласно которым владельцев квартир будут наказывать за шумных арендаторов и гостей. В чем цель этой инициативы и как она будет работать, рассказали РИА Новости юристы.

«Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника», — отметила адвокат Гузель Жубарова. По ее словам, хозяин жилья также должен уведомлять соседей о начинающемся ремонте.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов пояснил, что поправки носят социальный характер и призваны защитить интересы жильцов в многоквартирном доме от правонарушений со стороны арендаторов. По его словам, это даст дополнительные рычаги воздействия на собственников, если их квартиросъемщики ведут себя некорректно.

Юрист отметил и минусы инициативы, он уверен, что после принятия законопроекта будет более строгий отбор нанимателей, что усложнит поиск подходящего жилья и повысит стоимость аренды. Он заключил, что в настоящее время у владельцев нет никакой мотивации к осмотрительному выбору арендаторов, включению соответствующих пунктов в договор и его расторжение в случае нарушений, поскольку перед соседями конкретно у них нет никаких обязательств.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что при купле-продаже недвижимости стоит учитывать сезонные факторы. Лучшим временем для подобных сделок является лето, поскольку в этот период «сильно проседает деловая активность». Наиболее удачными временными периодами для продажи жилья являются промежутки с февраля по апрель и с середины сентября до третьей декады декабря, поскольку деловая активность возрастает.

