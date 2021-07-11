Названы самые популярные махинации на рынке недвижимости

Названы самые популярные у мошенников схемы афер на рынке недвижимости. Об этом пишут «Известия».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлия Лялюцкая пояснила, что преступники ставят перед собой одну из двух задач: либо выманить деньги у жертвы и не отдать недвижимость, либо продать объект гораздо дороже его рыночной стоимости.

Например, часты случаи, когда мошенники продают квартиру сразу нескольким людям и, получив деньги от каждого, исчезают. Также следует остерегаться сделок, которые проводятся по доверенности, поскольку такие «посредники» не планируют передавать полученные деньги реальному продавцу.

Кроме того, злоумышленники ради завышения стоимости могут существенно исказить сведения об объекте. Например, продать жилье в готовящемся под снос доме или с незаконными перепланировками.

Также до сих пор у мошенников популярен вариант с выставлением цены, отличной от договора. Преступник предлагает прописать в бумагах меньшую меньшую сумму, объясняя это «нежеланием платить налог». Через некоторое время выясняется, что продавец был недееспособным или нарушил права третьих лиц, и суд постановляет расторгнуть договор и вернуть указанные в договоре деньги. В таком случае разница между указанной в договоре и реальной суммами остается мошеннику.

В Федеральной нотариальной палате рассказали изданию, что основная масса преступлений совершается на вторичном рынке. При этом наиболее уязвимыми оказываются граждане, которые заключают простой письменный договор купли-продажи, без визита к нотариусу.

В марте россиянам назвали идеальный способ защиты от квартирных мошенников. Юрист Тимур Маршани рассказал, что собственники жилья могут наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом в Росреестре. «Никогда сделку не проведут без согласия собственника, если вы заранее установите эти ограничения», — подчеркнул эксперт. По его словам, запрет оформляется посредством подачи соответствующего заявления в многофункциональный центр (МФЦ).

Ранее сообщалось, что житель Челябинска сдал в аренду свою квартиру и спустя пару месяцев внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине. Объект недвижимости по поддельным документам реализовал квартиросъемщик. Сделка была оформлена в многофункциональном центре (МФЦ), продавца и покупательницу сопровождал риелтор.