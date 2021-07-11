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Названы российские города с самым резким ростом цен на однушки

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Лидером среди российских городов по росту цен на однокомнатные квартиры стал Краснодар. По сравнению с первым кварталом этого года средняя стоимость однушки выросла на 11,83 процента, а за год рост составил 18,25 процента, до 2,45 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой группы SRG, на которое ссылается РИА Новости.

Второе место по росту цен с начала года занимает Омск — 7,26 процента, при этом за год цены увеличились даже больше, чем в Краснодаре — на 22,61 процента. Средняя стоимость такой квартиры в городе составляет 1,97 миллиона рублей.

Третьим в списке назван Воронеж, где однушку можно купить за 2,29 миллиона рублей. За квартал квартиры выросли в цене на 6,03 процента, за год — на 17,91 процента.

Москвы нет в первой десятке списка, она находится на 16 месте. Годовой рост составляет 18,05 процента, но за квартал цены поднялись только на 3,09 процента, до 9,36 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге рост, соответственно, составил 22,76 процента и 4,5 процента (5,54 миллиона рублей).

Единственным городом, где однушки почти не выросли в цене, стал Челябинск. От квартала к кварталу рост составил 0,94 процента, хотя и там за год квартиры подорожали на 9,92 процента, до 1,6 миллиона рублей. В среднем в России стоимость однокомнатных квартир по итогам второго квартала выросла на 4,48 процента по отношению к первому, до 2,91 миллиона рублей.

Ранее агентство «ИНКОМ-Недвижимость» сообщило, что с начала 2021 года в Москве растет число сделок, заключаемых с понижением изначально установленной цены.

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