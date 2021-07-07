Российские банки отказались повышать ставку по ипотеке

Крупные российские банки отказались повышать ставку по программе льготной ипотеки до установленных государством семи процентов, об этом сообщает РИА Новости по итогам проведенного опроса.

В Промсвязьбанке отметили, что в настоящее время ставка не будет расти в настоящее время, а дальнейшие решения зависят от развития ситуации на ипотечном рынке. Также сохраняют процент ниже семи Райффайзенбанк, Росбанк, «Открытие», «Зенит» и «Дом.РФ».

В Совкомбанке пояснили, что их ставка возросла после повышения ключевой ставки, но все равно ниже установленной государством и составляет 6,75 процентов. После первого июля на увеличение до семи процентов пошли банк «Санкт-Петербург» и РНКБ.

Правительство России утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и продлении программы «Льготная ипотека» еще на один год. Как отмечается в пояснительной записке к документу, льготная ипотека продлевается по поручению президента до 1 июля 2022 года. Условия программы «Семейная ипотека» либерализованы — принять в ней участие смогут семьи даже с одним ребенком.

Ставка по льготной ипотеке со 2 июля повышена на 0,5 процентного пункта, до 7 процентов годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов ограничена 3 миллионами рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости приобретаемого объекта.

