Россиянам стали чаще предлагать выкуп старых квартир

Застройщики стали чаще предлагать россиянам поучаствовать в программе trade-in при покупке жилья в новостройках. Число сделок с недвижимостью, которая приобретается с зачетом стоимости старого жилья, выросло на четверть по сравнению с 2020 годом, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на риелторов.

По данным столичного эксперта в области недвижимости Екатерины Никитиной, люди в большинстве случаев прибегают к trade-in с целью улучшить свои жилищные условия. Например, приобрести большую по площади квартиру. За последний год число участников схемы выросло из-за программы льготной ипотеки и повышения размера материнского капитала, подчеркивает риелтор.

«В жилищных комплексах комфорт-класса около 17 процентов квартир можно приобрести с зачетом стоимости старой недвижимости. Удобство для застройщика заключается в том, что он выкупает квартиру у клиента по цене ниже рыночной. Для покупателей схема упрощает и ускоряет сделку. До продажи старой недвижимости жилье в новостройке бронируется, а в некоторых случаях покупателю разрешают жить в уже выкупленной девелопером квартире до момента заселения в новостройку», — пояснила риелтор. Специалист добавила, что существует несколько видов схем trade-in. Иногда жилье может выкупить не застройщик, а инвестор или агентство-партнер.

При этом вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев считает, что trade-in используют в качестве маркетингового хода. В программе есть существенные недоработки. Кроме того, не все застройщики разрешают клиентам жить в старой квартире после ее выкупа до ввода в эксплуатацию новой жилплощади. Под программу обмена попадает далеко не каждая квартира. Отказ в сделке наиболее вероятен с аварийным и долевым жильем, а также если у вторичной недвижимости несколько собственников.

Участие населения в программе trade-in особенно актуально в условиях постоянного роста цен на недвижимость. По прогнозу экспертов, к концу года квадратный метр жилья подорожает в среднем еще на 7-8 процентов. Руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Гранель» Юлия Судакова предполагает, что россияне начнут чаще подыскивать для покупки малогабаритные квартиры.