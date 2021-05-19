Названы сроки расселения аварийного жилья

Расселение аварийного жилья в основных регионах России планируют завершить в 2023 году. Сроки реализации программы назвал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

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Во время совещания президента Владимира Путина с правительством Хуснуллин заявил, что в 2020 году программа завершилась в двух регионах страны. В четырех регионах аварийные дома планируют расселить в 2021-м. «Базово основные все регионы страны 2023 годом закончат эту программу. Какой-то хвостик уйдет на 2024 год», — отметил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, на реализацию программы Фонду реформирования ЖКХ дополнительно было выделено 50 миллиардов рублей. Почти во всех регионах расселение проходит с опережением, а перевыполнение от плана составляет 200 процентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в стране ускорят процесс расселения жителей аварийных домов — субъекты смогут получать средства «на перспективу». Реализация задуманного должна коснуться более полумиллиона собственников.