Губернатор предложил пенсионерке переехать из аварийного жилья с помощью ипотеки

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел встречу с жителями Корсаковского района, во время которой они рассказали о проблемах при переезде из аварийного жилья. Глава региона предложил одной из женщин решить вопрос с помощью ипотеки. Об этом сообщает Sakhalin.info.

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Пенсионерка пожаловалась губернатору, что, по постановлению региональных властей, при переселении из ветхих и аварийных домов, которые получили подобный статус после 2020 года, собственник должен заплатить разницу между рыночной и выкупной стоимостью. В городе Корсаков сумма достигает 30 тысяч рублей за квадратный метр. Женщина оказалась вынуждена оформлять ипотеку.

Лимаренко посоветовал 50-летней пенсионерке обратиться к нему «со специальным заявлением» и подчеркнул, что оформление ипотеки в подобном случае «вполне нормальное такое предложение». По словам главы региона, решить проблему можно с помощью льготного кредита. «Смотрите, если у вас какую-то небольшую сумму надо доплатить и предлагают однопроцентную ипотеку на десять лет или там двухпроцентную или какую-то дешевую, то почему бы и не воспользоваться», — пояснил Лимаренко.

В сентябре 2020 года некоторых жителей поселка Калашниково Тверской области переселили из аварийного жилья в разрушающееся здание — у жилого дома обрушилась кирпичная стена и оголился утеплитель. Следователи пообещали провести проверку и опросить жильцов, представителей застройщика и местную администрацию.

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